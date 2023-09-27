Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке выросло до 450

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава возросло до 450 человек, сообщает телеканал "360".

Пожар вспыхнул в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула. Точные причины и обстоятельства пожара пока не установлены.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил ведомствам страны мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

О пожаре на свадьбе в провинции Найнава в Ираке стало известно в ночь на 27 сентября. Первоначально сообщалось о девяти погибших и 25 пострадавших.