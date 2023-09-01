В сгоревшем здании в Йоханнесбурге обнаружили уже 76 погибших

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Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Йоханнесбурга увеличилось до 76. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"В самом доме сгорели и задохнулись от дыма 74 человека, еще двое умерли позднее в больнице", – приводит его слова ТАСС.

Разбор завалов продолжается. По словам Паахлы, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

Пожар в пятиэтажке в центральном деловом районе Йоханнесбурга произошел 31 августа в 01:30 (02:30 по московскому времени). Пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание.

Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений.

Сейчас идет поиск владельца здания, ему может грозить арест. Местные СМИ пишут, что в доме проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. В здании не было электричества, там не работал водопровод. Всех жителей дома планировали выселить по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса.