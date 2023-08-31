Посольство РФ в ЮАР не получало сведений о пострадавших при пожаре россиянах

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В российское посольство в ЮАР не приходила информация о погибших или пострадавших в результате пожара в Йоханнесбурге гражданах РФ.

"Мы не располагаем информацией, затронул ли (пожар – Прим. ред.) российских граждан", – передает РИА Новости сообщение дипломатов.

Возгорание в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга произошло в 01:30 (02:30 по московскому времени). Спасатели оперативно вывели людей из загоревшегося здания.

Специалисты пока не выяснили, что стало причиной пожара. СМИ писали, что в здании находились люди, которые незаконно его заняли.

По последним данным, жертвами пожара стали 73 человека, еще 52 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается.



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