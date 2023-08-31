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31 августа, 09:16 (обновлено 31.08.2023 09:21)

Происшествия

Около 56 человек погибли в результате пожара в здании в ЮАР

Фото: 123RF/tayo76

Пожар произошел в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга. Представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи сообщил о 56 погибших в результате ЧП. Об этом пишет News24.

Кроме того, при пожаре пострадали еще 43 человека, их доставили в больницу.

Возгорание произошло в 01:30 (02:30 по московскому времени). Спасатели оперативно вывели людей из загоревшегося здания.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, что стало причиной пожара.

Ранее СМИ писали, что свыше тысячи человек были эвакуированы из провинции Чанаккале на северо-западе Турции в связи с крупным лесным пожаром. На тот момент в операциях по тушению были задействованы 8 самолетов, 26 вертолетов и порядка 180 единиц наземной техники.

Эвакуацию жителей провели из десяти населенных пунктов. Кроме того, 1 104 человека были вынуждены покинуть близлежащие к пожару районы в целях безопасности.

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