Пожарная служба Греции арестовала четверых человек за поджоги

Фото: телеграм-канал Readovka

Четыре человека арестованы в Греции за поджоги, сообщает РИА Новости.

Двое из них обвиняются в умышленных поджогах. Их задержали на острове Кефалония и в Загори вблизи Янины. Первый признался, что ранее стал виновником еще пяти лесных пожаров.

Еще двое обвиняются в поджоге по неосторожности. Их арестовали в Крионери в Аттике и в Полигиро в Салониках.

Ситуация с пожарами в Греции резко ухудшилась – средняя температура воздуха в стране доходит до 35 градусов при очень сильном ветре. За последние сутки произошло 93 новых лесных пожара, большинство из них потушили сразу, однако действует несколько сильных пожаров.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек эвакуировали в провинции Чанаккале на северо-западе Турции из-за лесного пожара, продолжающегося 11 часов. Эвакуация населения произошла из десяти населенных пунктов. В целях безопасности близлежащие к пожару районы пришлось покинуть 1 104 людям.