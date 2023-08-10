Пожар произошел в зернохранилище на западе Франции

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Пожар произошел в зернохранилище недалеко от портового города Ля Рошель на западе Франции. Об этом сообщает издание Ouest France.

Отмечается, что огонь вспыхнул на зерновом элеваторе компании Sica Atlanique. По данным экстренных служб, сохраняется риск взрыва и перебрасывания пламени на соседние постройки.

Сотрудников компании, а также жителей расположенных поблизости домов эвакуировали. В настоящее время в ликвидации огня участвуют 76 человек и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Гавайях погибли по меньшей мере 36 человек из-за охвативших острова лесных пожаров. Местные экстренные службы продолжают предпринимать попытки по ликвидации огня.

