Число погибших в результате пожаров на Гавайях возросло до 36

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Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайских островах возросло до 36, сообщает ТАСС со ссылкой на управление округа Мауи (штат Гавайи).

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Подробности ЧП не сообщаются.

Ранее два вертолета столкнулись во время тушения пожара в южной части Калифорнии, три человека погибли.

Один из вертолетов смог приземлиться недалеко от места происшествия, второй потерпел крушение. Все члены экипажа последнего погибли, рассказал местный начальник пожарной охраны Дэвид Фулчер.

По его информации, среди погибших – два пожарных и пилот. Вертолеты вызвали для тушения лесного пожара недалеко от шоссе Пайплайн-роуд.

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