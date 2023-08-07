Взрыв прогремел у крупного коммерческого порта на западе Турции – СМИ

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Возле крупного коммерческого порта Дериндже в мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, ЧП произошло около 14:40 в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.

На место происшествия прибыли службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.

Отмечается, что ЧП не повлияло на работу порта. Обстановка там спокойная.

Ранее сообщалось о взрыве на химзаводе в Китайской Народной Республике. Инцидент произошел утром 1 июля в городе Гуйси в провинции Цзянси.

Работников химзавода эвакуировали, в результате взрыва никто не пострадал. В управлении уточнили, что к сильному пожару на предприятии привело возгорание силиконового масла.

Власти Анкары назвали возможную причину взрыва на ракетном заводе в Турции