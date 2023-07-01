Работников химзавода в Китае, где произошел взрыв, эвакуировали

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Сотрудников химзавода в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая, где сегодня произошел взрыв, полностью эвакуировали, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям.

В управлении уточнили, что к сильному пожару на предприятии привело возгорание силиконового масла.

Ранее стало известно, что сильный взрыв был зафиксирован на химическом заводе на востоке Китайской Народной Республики в провинции Цзянси.

Инцидент произошел 1 июля, в 12:00 по пекинскому времени на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials ("Цзянси цяньтай нью матириалс") в городе Гуйси. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные

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