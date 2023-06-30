Фото: телеграм-канал "Бердянск наш"

Утром 30 июня в Бердянске произошла серия взрывов, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, сработала российская система противовоздушной обороны. Уточняется, что звуки взрывов были слышны в 08:00.

В ночь на 28 июня сообщалось о взрывах в Мелитопле. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе прозвучала серия из шести взрывов. Он не рассказал подробностей.

До этого о взрывах в Мелитополе сообщалось 22 июня. Тогда там сработала система противовоздушной обороны.

Также стало известно, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины, которые совершили покушение на должностных лиц и планировали теракт на железной дороге.

Деятельность злоумышленников была пресечена, когда они доставали из схрона самодельное взрывное устройство перед его закладкой на железнодорожные пути.



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