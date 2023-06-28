Взрывы прогремели в Мелитополе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в ночь на 28 июня в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

"В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется", – указано в сообщении.

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе прозвучала серия из шести взрывов. Он также не сообщил подробностей.

В последний раз о взрывах в Мелитополе сообщалось 22 июня. Тогда там сработала система противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины, которые совершили покушение на должностных лиц и планировали теракт на железной дороге.

Деятельность злоумышленников была пресечена, когда они доставали из схрона самодельное взрывное устройство перед его закладкой на железнодорожные пути.



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