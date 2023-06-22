ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов, планировавших подрыв железной дороги

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ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины, которые совершили покушение на должностных лиц и планировали теракт на железной дороге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Злоумышленники планировали диверсию на территории Запорожской области.

"Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", – говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что деятельность злоумышленников была пресечена, когда они доставали из схрона самодельное взрывное устройство перед его закладкой на железнодорожные пути.

Накануне сообщалось, что силовики задержали в Мелитополе группу диверсантов, планировавшую покушение на властей Запорожской области. По данным ФСБ, они были завербованы Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

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