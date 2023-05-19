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14:11

Политика

Патрушев заявил о необходимости усилить безопасность на фоне участившихся терактов в РФ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские власти должны особенно заботиться о безопасности населения на фоне участившихся в стране терактов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он аргументировал это тем, что в последнее время в приграничные регионы страны стали чаще проникать диверсанты. Помимо этого, Украина, продолжил Патрушев, как может пытается дестабилизировать обстановку в РФ, из-за чего растут риски терактов в местах большого скопления людей и на критически важных объектах.

"В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать имеющиеся силы и средства, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе", – цитирует Патрушева ТАСС.

Секретарь СБ РФ добавил, что попытки украинских диверсантов направлены на дезорганизацию работы правительства, запугивание граждан и выведение из строя объектов, которые, в частности, используются для обеспечения хода спецоперации.

До этого стало известно, что с 2022 года ФСБ РФ пресекла в Свердловской и Тюменской областях деятельность восьми диверсионных групп. Силовики задержали 20 граждан, которые планировали совершить серию терактов. Всего возбудили 13 уголовных дел.

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