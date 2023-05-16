ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Специалисты ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионных групп в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева рассказала об этом в эфире "Россия 1. Урал".

По ее словам, злоумышленники намеревались совершить серию терактов в двух регионах. Их удалось остановить благодаря совместной работе УФСБ России по Свердловской области, органов безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу.

Как уточнила Казанцева, силовики задержали 20 граждан. Всего возбудили 13 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

Преступную деятельность пресекли на этапе подготовки, уточнили в ФСБ. Координаторами действий злоумышленников были представители ГУР Минобороны Украины. Они причастны к подготовке теракта как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.

