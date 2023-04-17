В Брянской области совершена попытка незаконного пересечения госграницы со стороны Украины

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины была совершена в районе села Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Брянской области рассказал о попытке украинской ДРГ прорваться в регион. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, правоохранители пресекли попытку ВСУ 6 апреля около 08:30 утра. Он уточнил, что группировка ДРГ украинской стороны состояла из 15 боевиков. Солдаты ВСУ попытались проникнуть на территорию РФ в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

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