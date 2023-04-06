В попытке прорыва в Брянскую область участвовали 15 украинских диверсантов – МО РФ

Фото: телеграм-канал "112"

Российские военные вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области помешали проникновению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на территорию РФ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, правоохранители пресекли попытку ВСУ в четверг, 6 апреля, около 08:30 утра. Конашенков утверждает, что группировка ДРГ украинской стороны состояла из 15 боевиков. Солдаты ВСУ попытались проникнуть на территорию РФ в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

Генерал-лейтенант добавил, что артиллерия Западного военного округа нанесла противнику поражение. После этого ДРГ отошла на территорию Украины.

"Потерь среди российских военнослужащих нет", – заключил Конашенков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о попытке украинской ДРГ прорваться в регион. По его словам, противнику было нанесено огневое поражение.

В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!