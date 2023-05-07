12:45Происшествия
Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области – ФСБ
Фото: 123RF/grigorenko
Пресечена атака украинских дронов на военный аэродром Северный в Ивановской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", – заявили в ФСБ.
Отмечается, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Сотрудники спецслужбы смогли разыскать на территории РФ диверсионную группу, координацию и руководство которой реализовывали сотрудники СБУ.
В ФСБ уточнили, что взрывные устройства для атаки планировались привести из Украины на самолете "Аэропракт-А 32" из Блистова Черниговской области. Однако сотрудники ФСБ задержали в Тульской области пилота, членов ДРГ в момент передачи взрывных устройств.
В настоящее время разыскиваются все причастные к диверсии и документированию их противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.
Преступную деятельность удалось пресечь на этапе подготовки, уточнили в ФСБ. Координаторами действий злоумышленников были представители ГУР Минобороны Украины. Они причастны к подготовке теракта как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.
ФСБ разоблачила сеть украинских агентов, которые готовили взрывы в Крыму
Читайте также