Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области – ФСБ

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Пресечена атака украинских дронов на военный аэродром Северный в Ивановской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", – заявили в ФСБ.

Отмечается, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Сотрудники спецслужбы смогли разыскать на территории РФ диверсионную группу, координацию и руководство которой реализовывали сотрудники СБУ.

В ФСБ уточнили, что взрывные устройства для атаки планировались привести из Украины на самолете "Аэропракт-А 32" из Блистова Черниговской области. Однако сотрудники ФСБ задержали в Тульской области пилота, членов ДРГ в момент передачи взрывных устройств.

В настоящее время разыскиваются все причастные к диверсии и документированию их противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

Преступную деятельность удалось пресечь на этапе подготовки, уточнили в ФСБ. Координаторами действий злоумышленников были представители ГУР Минобороны Украины. Они причастны к подготовке теракта как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.



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