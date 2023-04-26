ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

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ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

Речь идет о Военно-морском клиническом госпитале министерства обороны РФ в Симферополе. При обыске у фигуранта изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

По данному факту возбуждены уголовные дела о попытке теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ пресекла диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы Крыма. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения.

ФСБ провела обыски в его месте жительства. Там правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб. Они координировали работу задержанного.