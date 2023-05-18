Группу украинских диверсантов устранили в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие устранили группу украинских диверсантов в Запорожской области, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"На одном из участков линии боевого соприкосновения нашими военными ликвидирована украинская ДРГ", – передает РИА Новости его слова.

Рогов уточнил, что диверсанты пытались продвинуться вглубь региона.

Ранее силы ВС РФ реактивной и ствольной артиллерией нанесли удар по крупному скоплению военнослужащих ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.

До этого Рогов сообщил об авиаударе по позициям Вооруженных сил Украины, который был нанесен в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Он уточнил, что авиация отработала планирующими бомбами. По его словам, есть попадания по целям – местам дислокации боевиков ВСУ, а также складам с оружием и боеприпасами.

