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Появившаяся ранее в Сети информация о том, что украинские военные применили химическое оружие на ореховском направлении в Запорожской области, не подтверждается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Информацию о применении противником на ореховском направлении химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание, не могу подтвердить. Все наши ребята, <...> с кем мне удалось связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Cети информацию", – написал он.

Рогов напомнил, что последний раз ВСУ пытались распылить неизвестное химическое вещество над российскими позициями в апреле этого года. Тогда один военнослужащий получил химический ожог. Что касается текущей ситуации, то за последние два дня никто с признаками химического отравления за медпомощью не обращался.

Между тем в беседе с "Радио 1" председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что Киев сейчас перебрасывает в Запорожье боевиков и военную технику из Днепропетровской области.

"Происходит переброска боевиков Зеленского и военной техники на Запорожское направление <...> со стороны населенного пункта Соленое и самого города Днепропетровска. <...> Происходит это не быстро, но движение идет", – сказал Рогов.

Он отметил, что боевая обстановка в регионе остается напряженной.

Накануне в ряде телеграм-каналов появились сообщения о прорыве российской обороны не различных участках линии соприкосновения. В Минобороны РФ эту информацию опровергли. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Так, все попытки атак были пресечены, а на запорожском и херсонском направлениях активных боевых действий не велось вовсе.



В Минобороны опровергли сообщения о прорывах линии обороны ВС РФ в зоне СВО