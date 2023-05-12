Российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия ВС России сорвала три попытки ротации подразделений украинских войск на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Он уточнил, что смена личного состава ВСУ была сорвана в районе населенных пунктов Синьковка и Кимковка.

Кроме того, армейская и штурмовая авиация РФ нанесла удары по скоплению живой силы и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады ВСУ, добавил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что российский спецназ вскрыл ротацию украинских войск на марьинском направлении. При этом ВСУ понесли значительные потери в живой силе.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.

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