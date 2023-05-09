ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цели удара оказались достигнуты, объекты были поражены. В результате действий российских сил было также пресечено выдвижение резервов ВСУ и доставка боеприпасов, добавил он.

До этого СМИ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив. Украинских военных там нет, а все подходы контролируются.

Ранее российские силы уничтожили 22 ударных беспилотника Вооруженных сил Украины над Черным морем. В Минобороны подчеркнули, что беспилотники были ликвидированы огнем российских ракетных комплексов и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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