12:49Политика
Пригожин предупредил о риске прорыва ВСУ на флангах в преддверии контрнаступления
Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"
Украинские военные "рвут фланги" на Артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору", – сказал Пригожин.
Ранее Пригожин сообщил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней, несмотря на то, что пока они получили только 10% от необходимых боеприпасов.
Он добавил, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.
ВС РФ ведут штурм в районе Хромова под Артемовском
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