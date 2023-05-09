Пригожин предупредил о риске прорыва ВСУ на флангах в преддверии контрнаступления

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Украинские военные "рвут фланги" на Артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору", – сказал Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней, несмотря на то, что пока они получили только 10% от необходимых боеприпасов.

Он добавил, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.

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