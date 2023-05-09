Пригожин заявил, что группа "Вагнер" не уйдет из Артемовска еще несколько дней

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней. Его видеобращение публикует пресс-служба Пригожина в своем телеграм-канале.

"Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся", – подчеркнул он.

По словам Пригожина, "Вагнер" остается на позициях, несмотря на то, что пока получил только 10% от необходимых боеприпасов.

Он добавил, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске два квадратных километра.

5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично потребовал у министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обеспечить его группу боеприпасами. По словам бизнесмена, его ЧВК получает лишь 30% необходимых боеприпасов и из-за этого теряет в пять раз больше людей.

Он заявил, что его подразделения покинут Артемовск 10 мая. Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы занять город, если бойцы ЧВК покинут его.

7 мая Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" получат от Минобороны РФ боеприпасы и вооружения. По его словам, ответственным за взаимодействие между ЧВК и Минобороны станет генерал российской армии Сергей Суровикин.



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