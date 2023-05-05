Спецназ "Ахмат" может занять Артемовск в случае ухода ЧВК "Вагнер" – Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы занять Артемовск, ели город покинет ЧВК "Вагнер". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город", – отметил политик.

При этом чеченский лидер добавил, что не хотел бы, чтобы ситуация разворачивалась таким образом. Он напомнил, что чеченские бойцы сражались вместе с "вагнеровцами" в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других местах, вместе выполняли долг перед Родиной.

По его словам, интересы и безопасность государства должны быть на первом месте. В случае с Артемовском, считает Кадыров, взятие населенного пункта должно стать результатом взаимопомощи, поддержки и готовности бойцов выполнить приказ, а не их гибели.

Ранее в пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артемовск 10 мая из-за нехватки боеприпасов и больших потерь. Захваченные позиции планируется передать Вооруженным силам РФ.



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