В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления в западной части Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские штурмовые отряды в минувшие сутки продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Об этом министерство обороны РФ сообщило в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовска. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах", – говорится в публикации.

Российская армия, используя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а также огонь артиллерии Южной группировки войск, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Калиновка и Красное в ДНР. На этом участке фронта выполнено 69 огневых задач и семь вылетов, уточнили в оборонном ведомстве.

1 мая основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских войск в Артемовске находится территория площадью в 45 тысяч квадратных метров. По его сведениям, бойцы продвинулись вглубь города на 120 метров.

5 мая Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" вынуждены покинуть Артемовск из-за нехватки боеприпасов и больших потерь. По его словам, группа передаст занимаемые позиции Вооруженным силам РФ 10 мая.



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