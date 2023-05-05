ВКС РФ нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по расположению иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Оперативно-тактической авиaцией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники <...> в районе населенного пункта Лизуновка", – приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский также сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении и сорвали четыре попытки ротации подразделений сил Украины в Харьковской области и ЛНР.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Кроме того, в Марьинском районе ДНР неподалеку от населенного пункта Максимильяновка были поражены артиллерийский расчет украинских войск и 120-миллиметровая гаубица Д-30.

До этого стало известно, что российские штурмовые отряды освободили еще два квартала города Артемовск в ДНР. Также сообщалось, что российские системы ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч".

ВС РФ остановили 6 украинских разведывательных групп на купянском направлении