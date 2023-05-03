Российская авиация уничтожила резервы украинских войск в районе Авдеевки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация Южной группировки российской армии нанесла удар по месту скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на начальника пресс-центра войскового объединения Вадима Астафьева.

Кроме того, как уточняют в Минобороны РФ, в Марьинском районе ДНР около населенного пункта Максимильяновка были поражены артиллерийский расчет украинских войск и 120-миллиметровая гаубица Д-30.

Ранее сообщалось об ударах российской артиллерии по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Потери украинских военнослужащих составили до 60 человек. Кроме того, в районе населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка ВС РФ также уничтожили танк и три боевых машины пехоты ВСУ.

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