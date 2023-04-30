Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ около Херсона

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления беспилотниками и командно-наблюдательный пункт ВСУ, а также поразили склад боеприпасов и техники украинских боевиков около Херсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева.

В результате противник потерял на этом направлении до 30 человек, а также более 10 боевых бронемашин и автомобилей, добавил он.

Помимо этого, в районе сел Отрадокаменка, Новотягинка и Бургунка российские силы уничтожили два минометных расчета ВСУ. Также системы ПВО подавили два украинских ударных беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской стороны нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки Вооруженных сил Украины "Херсон".

До этого российские системы ТОС "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ около села Пречистовка в Марьинском районе ДНР.

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