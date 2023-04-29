ВС РФ ударили по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки Вооруженных сил Украины "Херсон". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар российской стороны достиг целей.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", – заявил Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра группировки Восток Александр Гордеев рассказал, что российские системы ТОС "Солнцепек" ударили по двум опорным пунктам ВСУ недалеко от села Пречистовка в Марьинском районе ДНР. В результате этого было ликвидировано более 10 украинских бойцов.

Авиация РФ нанесла групповой удар ракетами большой дальности в зоне СВО