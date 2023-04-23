Артиллеристы ВС России поразили более 150 целей ВСУ за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 150 целей ВСУ поразили за сутки артиллеристы группировки ВС РФ "Центр". Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по более 150 целям противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника", – приводит его слова ТАСС.

Савчук также сообщил, что на краснолиманском направлении ударами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" были уничтожены опорные пункты ВСУ.

Кроме того, расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ "Лелека-100", заключил он.

Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на александро-калининском направлении. Украинские военные потеряли до 600 боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут". Кроме того, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта украинских сил в ДНР.

