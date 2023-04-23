05:28Политика
Артиллеристы ВС России поразили более 150 целей ВСУ за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Более 150 целей ВСУ поразили за сутки артиллеристы группировки ВС РФ "Центр". Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по более 150 целям противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника", – приводит его слова ТАСС.
Савчук также сообщил, что на краснолиманском направлении ударами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" были уничтожены опорные пункты ВСУ.
Кроме того, расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ "Лелека-100", заключил он.
Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на александро-калининском направлении. Украинские военные потеряли до 600 боеприпасов к реактивным системам залпового огня.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут". Кроме того, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта украинских сил в ДНР.
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