Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на александро-калининском направлении, в котором хранилось до 600 снарядов РСЗО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на александро-калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня" – приводит его слова РИА Новости.

Артиллеристы группировки на авдеевском направлении поразили опорные наблюдательные пункты ВСУ, добавил Бигма.

Он сообщил, что на марьинском направлении артиллерийским огнем были подавлены пункты временной дислокации украинских сил в районе населенных пунктов Горняк и Галициновка.

Кроме того, в районе населенных пунктов Острое и Горняк были уничтожены две гаубицы ВСУ, резюмировал Бигма.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут". Кроме того, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта украинских сил в ДНР.