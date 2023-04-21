Штурмовики ВС РФ в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артемовска

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

На донецком направлении штурмовики Вооруженных сил РФ в последние сутки продолжали вести бои на западе Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", – заявил представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, российская оперативно-тактическая и армейская авиации артиллерией "Южной" группировки ликвидировала украинские подразделения в Красном, Часове Яре, Предтечине ДНР. Кроме того, авиация совершила 8 вылетов самолетов, артиллерия "Южной" группировки войск выполнила 69 огневых задач.

За минувшие 24 часа ВС РФ устранили порядка 310 военных ВСУ, 4 боевые бронированные машины, а также 3 автомобиля. Кроме того, была уничтожена РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б" и артиллерийская установка "Гвоздика".

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что малые группы ВСУ пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Он заявил, что гарнизон Украины практически обречен, и напомнил, что порядка 90% территории Артемовска контролируют российские силы.

21 апреля Гагин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.

Российские военные вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой снабжалась группировка Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что силы РФ взяли под контроль несколько сотен метров, сделав невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

