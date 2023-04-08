Бойцы ЧВК "Вагнер" прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Бойцы частной военной компании (ЧВК) прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны" со ссылкой на украинских аналитиков.

По словам аналитиков, ЧВК "Вагнер" устроила для Вооруженных сил Украины "адскую" ночь.

"Тяжелые бои у центра города, в районе железной дороги. Восточнее нее почти не осталось позиций ВСУ, но борьба за них еще ведется", – отметили в сообщении.

Уточняется, что бойцы "Вагнера" штурмуют территорию в районе улицы Корсунской и имеют некоторые успехи.

Украинские аналитики добавили, что в юго-западных секторах Артемовска продолжаются бои, где российские военные имеют успехи. Кроме того, ВС РФ запускают массированные штурмы в районе Ивановское-Хромовое.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы России ведут ожесточенные бои с украинской армией недалеко от железнодорожного вокзала в Артемовске.

До этого сообщалось, что российская армия взяла под контроль железнодорожную станцию в Артемовске.

По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ потеряли в Артемовске от 15 до 20 тысяч военных. Путь на Часов Яр сейчас также находится под контролем ВС РФ, добавил он.



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