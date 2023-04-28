Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетные силы России нанесли удар по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске и подразделениям "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике. Об этом следует из телеграм-канала Минобороны РФ.

Согласно информации, оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Южной группировки сил смогли поразить подразделения украинских войск в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино ДНР.

Всего за прошедшие сутки в данном районе были произведены шесть вылетов и отработаны 52 огневые задачи, подчеркнуло ведомство.

27 апреля ВС РФ ликвидировали на донецком направлении более 400 солдат Вооруженных сил Украины. По словам представителя министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на территории Новгородского в ДНР российские силы ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные говорят о превосходстве российской армии, несмотря на поставки ВСУ западного вооружения. Пресса указала, что украинские солдаты понимают, что оружие Запада не будет гарантировать им успех, поскольку ВС РФ все еще сохраняют численное преимущество.

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