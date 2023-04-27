ВС РФ нейтрализовали более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны за сутки ликвидировали на донецком направлении более 400 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", – отметил он.

Генерал-лейтенант добавил, что на территории Новгородского в ДНР российские силы ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

25 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские силы нейтрализовали до 360 наемников и бойцов ВСУ на этом же направлении. Кроме того, они уничтожили семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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