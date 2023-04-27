Рогов сообщил, что ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением

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Украинские войска планируют совершить ряд отвлекающих от контрнаступления действий. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска могут попытаться перебросить личный состав через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище около Энергодара. Он уверен, что ВСУ пойдут в разведку боем.

До этого основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин предположил, что ВСУ могут начать контрнаступление 2 мая. По его словам, сейчас военные не могут пойти в контрнаступление из-за дождей. Пригожин также не стал исключать возможность наступления украинской армии в День Победы.

