Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ТОС "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ около села Пречистовка в Марьинском районе ДНР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Восток Александра Гордеева.

Он добавил, что в результате ударов российских систем было ликвидировано более 10 украинских боевиков.

Также отмечается, что в данный момент ожидается принятие на вооружение ВС России огнеметной системы следующего поколения "Тосочка".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракетные силы России нанесли удар по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске и подразделениям "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике.

До этого в военном ведомстве рассказали, что воздушно-десантные войска и армейская авиация Вооруженных сил РФ пресекли попытки ВСУ перебросить свои резервы в западную часть Артемовска.

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