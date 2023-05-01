Российские силы нанесли удары по четырем артиллерийским позициям ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы ВС России нанесли удары по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета ВСУ в четырех населенных пунктах в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он уточнил, что позиции противника находились в районе населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Потери ВСУ при этом составили до 60 человек.

Помимо этого, на марьинском направлении российские артиллеристы поразили два взводных опорных пункта украинских войск около Красногоровки и Галициновки. Здесь противник потерял до 20 человек живой силы и три единицы автомобильной техники, добавил Астафьев.

На авдеевском направлении российская авиация нанесла два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады украинской армии. Кроме того, в районе населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка ВС РФ уничтожили танк и три боевых машины пехоты ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали железнодорожный эшелон с боеприпасами украинских войск в районе Краматорска.

До этого российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками и командно-наблюдательный пункт ВСУ, а также поразили склад боеприпасов и техники украинских боевиков около Херсона.

ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР