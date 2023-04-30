ВС РФ уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали железнодорожный эшелон с боеприпасами украинских войск в районе Краматорска. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, в районе Белогоровки Луганской Народной Республики ВС РФ смогли устранить командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинских войск, в районе Свессы Сумской области был уничтожен пункт восстановления боевой техники 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление не дожидаясь поставок западной авиации. По его словам, западная авиация могла бы помочь в проведении боевых действий. При этом, ожидание поставок самолетов сильно задерживает контрнаступление, уточнил Зеленский.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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