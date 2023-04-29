Зеленский заявил, что контрнаступление будет проведено без западной авиации

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление не дожидаясь поставок западной авиации.

Как Зеленский заявил украинскому изданию Klymenko Time, западная авиация могла бы помочь в проведении боевых действий. При этом, ожидание поставок самолетов сильно задерживает контрнаступление.

"Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся (американские истребители. – Прим. ред.) F-16 или что-нибудь еще", – сказал он.

Ранее Зеленский рассказывал о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он выразил уверенность в успешности продвижения ВСУ и подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ готовы к началу контранаступления и ожидают решения командования. Он добавил, что ВСУ уже смогли получить танки Leopard 2, Abrams и Challenger.



Американские военные начали терять веру в успех контрнаступления ВСУ в зоне СВО – СМИ