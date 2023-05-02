Экс-советник Пентагона заявил, что удар российской авиации уничтожил ключевых офицеров ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация уничтожила стратегические военные объекты Украины и важных кадровых офицеров ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"Россияне начали охоту за целыми кластерами с вооружением и бронетранспортерами. <…> Наиболее важной целью была железнодорожная станция в Краматорске. Там украинцы скопили 200 тонн боеприпасов. <…> Этот склад с оружием исчез. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин", – заявил он.

По словам Макгрегора, в результате ударов ВКС России по штаб-квартирам девяти украинских бригад были уничтожены тысячи военных и погибли важные кадровые офицеры. Он считает, что их гибель лишила ВСУ компетентных командиров, в которых Киев очень нуждался.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина знает о бессмысленности контрнаступления. По его словам, о преимуществе российской армии знают как россияне, так и сами украинцы.

До этого экс-советник Пентагона выражал мнение, что Украина совершает слишком много ошибок в конфликте. Макгрегор считает, что положение ВСУ является критическим и США стоит предложить Украине начать мирные переговоры.

Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов в Краматорске