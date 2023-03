Экс-советник Пентагона заявил, что Украина совершает слишком много ошибок

Фото: ТАСС/Mikhail Tereshchenko

Положение Вооруженных сил Украины является критическим, поскольку они совершили уже слишком много ошибок в ходе боевых действий. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, американскому лидеру Джо Байдену следует задуматься над тем, как выйти из кризиса на Украине на фоне критического положения ВСУ.

"Они не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. Это все вздор", – подчеркнул полковник.

Макгрегор считает, что единственный способ для США заключается в предложении начать мирные переговоры. Однако Запад все равно потеряет все то, что планировал получить от конфликта, уверен эксперт.

До этого Макгрегор заявил, что американские СМИ начали критиковать действия украинского президента Владимира Зеленского. На основе последних материалов в газетах The New York Times и The Washington Post о потерях украинских войск можно сказать, что Киев "не готов к победе", отметил он.

Американский полковник объяснил, что у ВСУ истощается человеческий ресурс, а некоторых солдат глава Украины "бросает под российский огонь".

Западные эксперты сделали прогноз развития событий в зоне проведения СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!