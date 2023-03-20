Представитель ВСУ заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артемовском

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Авдеевка в скором времени может превратиться в Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра сил обороны Таврического направления Вооруженных сил Украины Алексея Дмитрашковского.

"Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) – это так и есть", – подчеркнул он.

Дмитрашковский указал, что ВС РФ планируют в ближайшем будущем окружить город.

До этого Андрей Марочко заявил, что украинские войска наращивают группировку на донецком направлении. По его словам, ВСУ продолжают нести потери в Артемовске.

Кроме того, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ попытались организовать контрнаступление со стороны города Часов Яр, однако ВС РФ сорвали их планы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ продолжают попытки переброски техники и боеприпасов в район Авдеевки

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