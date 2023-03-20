Марочко сообщил, что Киев наращивает группировку войск на донецком направлении

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские силы наращивают группировку войск на донецком направлении в районах временно подконтрольных Киеву городов Дружковка, Краматорск и Славянск.

Однако, по его словам, ВСУ продолжают нести потери в Артемовске.

"Так, местные жители отмечают увеличение численности вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка", – цитирует ТАСС Марочко.

Кроме того, он отметил, что увеличилась и численность колонн из колесной и гусеничной бронетехники, продвигающейся через эти населенные пункты по ночам.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя ход спецоперации на Украине, сообщил о плавном продвижении Вооруженных сил РФ в Артемовске. Он также заявил, что российские войска пресекли попытки выхода взводов ВСУ из города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС России уничтожили три РСЗО "Град" на донецком направлении 19 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!