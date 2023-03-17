Пушилин заявил, что войска РФ пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя ход спецоперации на Украине, сообщил о плавном продвижении Вооруженных сил РФ в Артемовске. Подобное заявление он сделал в эфире Первого канала.

"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов (ВСУ. – Прим. ред.), но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта", – сообщил Пушилин.

Вместе с тем врио главы ДНР проинформировал об укреплении позиций российской армии на заводе "Востокмаш" и их дальнейшем продвижении вглубь промзоны в северной части Артемовска.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о найденном российской армией способе противостоять бесшумным минометам ВСУ. Использование подобных средств украинскими войсками было замечено на купянском направлении. Одна из групп, применяющих указанные методы, была ликвидирована ВС РФ.



Армия РФ за сутки уничтожила две радиолокационные станции ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!