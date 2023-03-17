Сальдо сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать Каховское водохранилище и высадить десант на левый берег Днепра, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что российские военные потопили баржу с десантом противника, в результате чего ВСУ потеряли несколько десятков человек.

Сальдо отметил, что подобные попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно, однако эта была самой крупной. При этом водохранилище находится под круглосуточным наблюдением российских военных.

"На воде не спрячешься – все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости – артиллерии. Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", – пояснил Сальдо .

Ранее сообщалось, что авиация Военно-космических сил России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Луганской Народной Республике.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья.

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