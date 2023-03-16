Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Авиация военно-космических сил России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в российском министерстве обороны, передает RT.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в ближайшее время ряд стран передадут Киеву новые истребители МиГ-29. Он подтвердил, что уже есть понимание, какие это будут государства.

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