Фото: Минобороны РФ

За сутки "Южная" группировка войск Вооруженных сил РФ уничтожила на донецком направлении до 190 украинских военнослужащих, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

На краснолиманском направлении Киев потерял до 110 человек, на южно-донецком и запорожском направлениях – до 60 военнослужащих, а также два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. По его словам, ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.



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