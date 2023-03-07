Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч бойцов – Шойгу

Фото: AP Photo/Libkos

Потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

По словам главы Минобороны России, поддержка от государств Североатлантического альянса не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

Шойгу отметил, что, согласно американской стратегии сломить РФ с помощью оружия, Запад наращивает поставки вооружений и военной техники на Украину. Также западные государства расширяют программы обучения личного состава украинской армии.

Министр рассказал и о потерях личного состава ВСУ, отметив, что его удивляет безразличие киевских властей к своему народу. По словам Шойгу, Украина не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам.

"Для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Шойгу проинспектировал деятельность МО по вопросу восстановления инфраструктуры Донбасса. Во время проверки министру показали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных зданий.

Данные объекты были возведены военными.

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